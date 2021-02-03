Под Смолевичами 26-летний водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

Новости Беларуси. Авария произошла под Смолевичами. На трассе Слобода-Новосады возле села Присынок автомобиль столкнулся с фурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

26-летний житель Борисовского района двигался в сторону Жодино. По предварительным данным, он не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автопоездом. Водитель легковушки скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

А в Узденском районе пьяный водитель пытался дать взятку автоинспекторам. На заправке около деревни Валерьяны экипаж ГАИ остановил автомобиль Toyota.