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Под Смолевичами 26-летний водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

03 февраля 2021 15:30
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Новости Беларуси. Авария произошла под Смолевичами. На трассе Слобода-Новосады возле села Присынок автомобиль столкнулся с фурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Под Смолевичами 26-летний водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой-1

26-летний житель Борисовского района двигался в сторону Жодино. По предварительным данным, он не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автопоездом. Водитель легковушки скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. 

Под Смолевичами 26-летний водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой-4

А в Узденском районе пьяный водитель пытался дать взятку автоинспекторам. На заправке около деревни Валерьяны экипаж ГАИ остановил автомобиль Toyota.  

Под Смолевичами 26-летний водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой-7

По внешним признакам 42-летний водитель был пьян. В его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Чтобы избежать ответственности, задержанный в служебной машине пытался дать взятку в сто долларов. Возбуждено уголовное дело.    

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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