В Минске компания молодых людей подожгла государственный флаг

На этот раз алкоголю и эмоциям поддалась компания молодых людей в Минске.

Новости Беларуси. Похитили, порвали, а теперь и сожгли – уже не первое за эту осень надругательство над государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершеннолетний житель столицы вместе с друзьями во время ночной прогулки мимо административного здания по улице Куйбышева решил проявить «геройство». Сорвал со стены государственный символ и поджег его.

Процесс злоумышленник снимал на видео, вероятно позабыв, что и сам уже зафиксирован камерой.