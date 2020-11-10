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В Минске компания молодых людей подожгла государственный флаг

10 ноября 2020 06:55
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Новости Беларуси. Похитили, порвали, а теперь и сожгли – уже не первое за эту осень надругательство над государственным флагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз алкоголю и эмоциям поддалась компания молодых людей в Минске.

В Минске компания молодых людей подожгла государственный флаг-1

Совершеннолетний житель столицы вместе с друзьями во время ночной прогулки мимо административного здания по улице Куйбышева решил проявить «геройство». Сорвал со стены государственный символ и поджег его.

Процесс злоумышленник снимал на видео, вероятно позабыв, что и сам уже зафиксирован камерой.

В Минске компания молодых людей подожгла государственный флаг-4

В Следственном комитете напоминают, что подобное деяние является уголовно наказуемым и карается не только штрафом.

# Хулиганство # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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