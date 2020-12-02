Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В Минске мужчина нанес ущерб имуществу сотрудницы милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сведения о потерпевшей злоумышленник узнал в одном из Telegram-каналов. Там же были призывы к насилию и порче имущества правоохранителей, которые он решил исполнить.
Мужчина зашел в подъезд дома, где строительной пеной залил входную дверь и замок квартиры милиционера. Затем, спустившись на первый этаж, он повредил почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись.
Следствие установило: к выходке причастен 55-летний минчанин. Правонарушитель задержан, его проверяют на причастность к другим преступлениям.
В МВД напоминают: любые посягательства на сотрудников милиции, их близких и имущество не останутся без внимания. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.