Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Минске мужчина нанес ущерб имуществу сотрудницы милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сведения о потерпевшей злоумышленник узнал в одном из Telegram-каналов. Там же были призывы к насилию и порче имущества правоохранителей, которые он решил исполнить.

Мужчина зашел в подъезд дома, где строительной пеной залил входную дверь и замок квартиры милиционера. Затем, спустившись на первый этаж, он повредил почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись.

Следствие установило: к выходке причастен 55-летний минчанин. Правонарушитель задержан, его проверяют на причастность к другим преступлениям.