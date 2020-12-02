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Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело

02 декабря 2020 07:35
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Новости Беларуси. В Минске мужчина нанес ущерб имуществу сотрудницы милиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сведения о потерпевшей злоумышленник узнал в одном из Telegram-каналов. Там же были призывы к насилию и порче имущества правоохранителей, которые он решил исполнить.

Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело-1

Мужчина зашел в подъезд дома, где строительной пеной залил входную дверь и замок квартиры милиционера. Затем, спустившись на первый этаж, он повредил почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись.

Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело-4

Следствие установило: к выходке причастен 55-летний минчанин. Правонарушитель задержан, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Минчанин залил строительной пеной дверь квартиры милиционера. Возбуждено уголовное дело-7

В МВД напоминают: любые посягательства на сотрудников милиции, их близких и имущество не останутся без внимания. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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