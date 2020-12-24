Задержали 19-летнего парня из Орши, который угрожал командиру минского ОМОНа

Новости Беларуси. Протесты в формате онлайн. Задержан 19-летний житель Орши, который угрожал командиру столичного ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делал он это из Литвы, куда уехал после участия в незаконных акциях. Видимо, рассчитывая поначалу на анонимность. Сейчас молодой человек раскаивается и совсем по-другому смотрит на происходящее в стране.

Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД:

Как признался молодой человек, номер мобильного телефона правоохранителя он нашел в одном из деструктивных Telegram-каналов. В период с августа по сентябрь горожанин с иностранного номера писал сообщения и высказывал угрозы применения насилия в отношении командира ОМОН. Следует отметить, что в данный период времени житель города Орша находился на территории Литвы, куда уехал после участия в несанкционированных массовых мероприятиях. По возвращению на родину молодого человека задержали по месту жительства. Со слов подозреваемого, он не думал, что его смогут рассекретить, так как он писал сообщения с иностранного номера.

Сказали, что у него или машина, или дом – что-то там сгорело у него, что-то из этого. Я написал ему в Viber сообщения о том, что привет, палач народа, как тебе живется среди людей, которых ты бьешь? Ходишь, ни в чем там ни бывало. Что-то из такого формата. И то, что тебе там сломали… сожгли машину или сломали машину – ты же понимаешь, что еще цветочки, ходи, бойся и оглядывайся. […] В своих высказываниях я полностью вообще не уверен и то, что я сказал, я не поддерживаю, так как в Telegram-канале было одно. […] Выяснилось, что действительно все-таки я полностью не прав, потому что те видео короткие […] это действительно вырезанные видео. То есть там видно, что, наверное, что-то было до начала. И показывают именно там, где избивают. То есть не было, что после было, что до этого. […] В этих Telegram-каналах никто ничего не говорит о хорошем, то есть все только о плохом […] в плохом ключе. Я […] поступил неправильно.