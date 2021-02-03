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«Никаких следов поджога не было». Минобороны прокомментировало ситуацию с «горящим танком»

03 февраля 2021 17:45
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Новости Беларуси. Министерство обороны официально прокомментировало ситуацию с «горящим танком» и заверило всех, кто волнуется за его судьбу: машина находится в исправном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никаких следов поджога не было». Минобороны прокомментировало ситуацию с «горящим танком»-1

111-й танк вместе с другой боевой техникой совершил марш комбинированным способом на Борисовский полигон. Там танкисты провели пристрелку, привели оружие к бою и готовятся к упражнению контрольных стрельб. Кадры с невредимым танком еще раз доказывают: новость о сожженной технике с помощью коктейля Молотова не что иное как фейк. 

«Никаких следов поджога не было». Минобороны прокомментировало ситуацию с «горящим танком»-4

Евгений Коновалов, старший механик-водитель Т-72:
При разгрузке и завел танк, внешне его осмотрел, никаких повреждений не было, никаких следов поджога не было. Техника показывает себя отлично, все происходит без проблем, как вы могли раньше видеть, все заводится, работает.

«Никаких следов поджога не было». Минобороны прокомментировало ситуацию с «горящим танком»-7

Дмитрий Бортницкий, заместитель начальника отделения механизированной бригады:
В случае каких-то нештатных действий либо создания угрозы для вооружения, военной техники, либо повреждения, часовой, который ее охраняет, имеет право применять оружие. Соответственно, идет предупреждение, предупредительный выстрел и применение оружия. В случае создания явной угрозы, нападения на технику, повреждения ее, на личный состав, то часовой имеет право применять оружие без предупреждения. 

«Никаких следов поджога не было». Минобороны прокомментировало ситуацию с «горящим танком»-10

На днях в интернет-источниках появилось видео, на котором неизвестные разливают некую жидкость на бронемашину и поджигают ее. В подписи к ролику указано, что это «акт гражданского неповиновения».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # происшествия # Евгений Коновалов # Дмитрий Бортницкий # Фотофакт

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