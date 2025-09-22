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Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР

22 сентября 2025 11:08
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Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР-0

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею создания альянса с Россией и Китаем, сказав, что пока не до конца знаком с этой инициативой, но надеется на лучший исход. Об этом пишет РИА Новости.

Идея была озвучена лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели, предложившим стратегический альянс в качестве противодействия США и Израилю, обвиняя последних в угрозе региональной стабильности и геноциде в Газе.

Эрдоган отметил, что не следил за вопросом в деталях, но в целом выразил пожелание благоприятного развития ситуации.

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», – отметил турецкий лидер.

Фото: pixabay

# Международная политика # Реджеп Эрдоган # Реджеп Тайип Эрдоган

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