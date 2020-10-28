Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ
Новости Беларуси. Акт терроризма – по такой статье Уголовного кодекса теперь расследуется дело по факту произошедшего в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью там горело здание ГАИ. Неизвестные забросили в окно бутылку с зажигательной смесью.
Через минуту на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая возвращалась в РОВД с вызова. Правоохранители пытались справиться с огнем при помощи автомобильного огнетушителя, но потребовалась помощь пожарных. Никто из сотрудников милиции не пострадал.
Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси:
Ночью 28 октября в городе Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц.
В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол и офисная техника. На стене под разбитым окном неизвестные краской написали слово «Возмездие!» Оно непременно теперь ожидает поджигателей. Видео с камер наружного наблюдения и прочих свидетельств, указывающих на личности террористов, предостаточно.
Читайте также:
Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями
30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело
УВД: «В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты»