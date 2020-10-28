Прямой эфир

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ

28 октября 2020 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акт терроризма – по такой статье Уголовного кодекса теперь расследуется дело по факту произошедшего в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью там горело здание ГАИ. Неизвестные забросили в окно бутылку с зажигательной смесью.

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ-1

Через минуту на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая возвращалась в РОВД с вызова. Правоохранители пытались справиться с огнем при помощи автомобильного огнетушителя, но потребовалась помощь пожарных. Никто из сотрудников милиции не пострадал.

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ-4

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси:
Ночью 28 октября в городе Мозыре совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД. Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц.

Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ-7

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол и офисная техника. На стене под разбитым окном неизвестные краской написали слово «Возмездие!» Оно непременно теперь ожидает поджигателей. Видео с камер наружного наблюдения и прочих свидетельств, указывающих на личности террористов, предостаточно.

Читайте также:

Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями

30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело

УВД: «В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты»

# Терроризм # происшествия # Константин Бычек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе тракторист врезался в картофелехранилище. Погибла женщина
28 октября 2020 15:03

В Минском районе тракторист врезался в картофелехранилище. Погибла женщина

Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек
28 октября 2020 15:03

Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек

Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны
28 октября 2020 12:57

Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны