Поджог здания ГАИ в Мозыре квалифицирован как акт терроризма. Комментарий КГБ

Новости Беларуси. Акт терроризма – по такой статье Уголовного кодекса теперь расследуется дело по факту произошедшего в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью там горело здание ГАИ. Неизвестные забросили в окно бутылку с зажигательной смесью.