Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями

Новости Беларуси. Четыре байкера, которые устроили потасовку с правоохранителями, задержаны в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот самый случай, когда брутальность довела до криминала.
Сама история развернулась еще в сентябре возле торгового центра «Европа». Компания злоумышленников пошла с кулаками на милиционеров, а также повредила служебную машину.
Попались мотоциклисты в популярных среди них чатах. Известно, здесь призывают оказывать сопротивление правоохранителям и пробивать колеса их автомобилей. Как выяснилось, у наиболее активных нападавших проблем с законом раньше не было.
Ко мне подошли сотрудники милиции, представились, показали удостоверения. Попросили проехать с ними, пройти в автомобиль. Мы прошли к автомобилю и сели в него. После чего группа мотоциклистов начала бить по машине, ломать дворники, ручки и боковые зеркала, также бить кулаками по дверям, наносить вред, вмятины на автомобиль. Затем начали открывать двери и доставать сотрудников милиции из автомобиля и наносить им удары. После чего я скрылся.