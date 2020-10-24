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Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями

24 октября 2020 13:41
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Новости Беларуси. Четыре байкера, которые устроили потасовку с правоохранителями, задержаны в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот самый случай, когда брутальность довела до криминала.

Сама история развернулась еще в сентябре возле торгового центра «Европа». Компания злоумышленников пошла с кулаками на милиционеров, а также повредила служебную машину.

Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями-1

Попались мотоциклисты в популярных среди них чатах. Известно, здесь призывают оказывать сопротивление правоохранителям и пробивать колеса их автомобилей. Как выяснилось, у наиболее активных нападавших проблем с законом раньше не было.

Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями-4

Ко мне подошли сотрудники милиции, представились, показали удостоверения. Попросили проехать с ними, пройти в автомобиль. Мы прошли к автомобилю и сели в него. После чего группа мотоциклистов начала бить по машине, ломать дворники, ручки и боковые зеркала, также бить кулаками по дверям, наносить вред, вмятины на автомобиль. Затем начали открывать двери и доставать сотрудников милиции из автомобиля и наносить им удары. После чего я скрылся.

Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями-7

За насильственные действия в отношении сотрудников внутренних дел возбуждено уголовное дело.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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