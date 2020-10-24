Доставали сотрудников милиции из автомобиля и наносили им удары. Байкеры устроили потасовку с правоохранителями

Новости Беларуси. Четыре байкера, которые устроили потасовку с правоохранителями, задержаны в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тот самый случай, когда брутальность довела до криминала.

Сама история развернулась еще в сентябре возле торгового центра «Европа». Компания злоумышленников пошла с кулаками на милиционеров, а также повредила служебную машину.