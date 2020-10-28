Новости Беларуси. Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в многоэтажном доме по улице Гагарина – на третьем этаже горела квартира. Из пылающего помещения сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину. Они не пострадали. Остальных жителей дома не эвакуировали.