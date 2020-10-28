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Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек

28 октября 2020 15:03
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Новости Беларуси. Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек-1

Происшествие случилось в многоэтажном доме по улице Гагарина – на третьем этаже горела квартира. Из пылающего помещения сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину. Они не пострадали. Остальных жителей дома не эвакуировали.

Пожар в Вилейке. Сотрудники МЧС спасли двух человек-4

Возгорание ликвидировали. Предварительная версия пожара – курение в постели.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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