Ощущали себя единой командой – Муковозчик поделился подробностями о встрече Лукашенко с активом

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

17 сентября во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Республики Беларусь с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященная Дню народного единства. И знаете, даже и сейчас, когда я делюсь с вами своими впечатлениями об этом мероприятии, не смогу однозначно определить жанр этого разговора.

Пожалуй, это была именно встреча лидера со своим активом. Чтобы посмотреть друг на друга, обменяться впечатлениями, сверить курс и уточнить место в строю. Также Президент ждал от актива предложений, а актив хотел задать Александру Лукашенко самые разные вопросы. Плюс, разумеется, анализ текущей ситуации и постановка задач на будущее.

При этом присутствующие полста человек ощущали себя единой командой, несмотря на разное служебное положение, отношение к политике и личные амбиции. Забегая вперед: именно к этому – к единству во имя страны! – еще раз призвал всех в конце встречи глава государства.