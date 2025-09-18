Встреча с творческой группой фильма «Классная» состоялась в кинотеатре «Москва»
Картина «Беларусьфильма» «Классная» уже в широком прокате. Ленту показали на больших экранах по всей стране. А в столичном кинотеатре «Москва» на премьере зрители смогли познакомиться и с творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня здесь кинокоманду встречали овациями и вспышками камер. На красной ковровой дорожке – весь актерский состав. Хоть на лице и улыбки, но переживания актеры и создатели фильма не скрывают.
Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске.
Ирина Мороз, актриса фильма «Классная», главная героиня:
Мне казалось, что еще до главной премьеры есть время, а подъехала к кинотеатру Москва и понимаю, что столько людей приехали сегодня разделить с нами этот момент. Очень переживаю, но надеюсь, что всем понравится.
В кадре не только профессиональные актеры, но и школьники, учителя и блогеры. В одной из сцен участие приняла даже маленькая дочь актрисы, исполняющей главную роль. Всего созданием киноленты занимались более 300 человек.
Тимофей Кочнев, актер фильма «Классная» (Россия):
Мне понравился фильм. Это и вправду очень теплая и классная история. И музыка, как подобрана музыка, это очень, кстати, тоже важно в кино. Я под впечатлением.
«Классная» – эта история об учительнице, которая только окончила вуз и попала по распределению в сельскую школу. Сразу же на плечи неопытного преподавателя падает кураторство над 11-м классом. Девушке необходимо найти общий язык с подростками и завоевать авторитет. Секреты сюжета не раскрываем, но те, кто уже видел картину, уверены – зрителям понравится.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Это все-таки очень хорошая, добрая, честная история о том, как нелегко нашим учителям делать свои первые шаги в профессии. Тем не менее это призвание, и они с ним достойно справляются. И они достойны уважения и любви просто-напросто за то, что делают, что помогают нам учить и воспитывать наших детей.
Дмитрий Семенов, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Очень много сделано, много позади, и, конечно, сегодня очень волнительный и трогательный для нас день. В преддверии Дня учителя мы собрались в кинотеатре «Москва», чтобы презентовать и показать наш национальный фильм «Классная». Поэтому ждем, конечно, отзывы, ждем настоящих ярких эмоций, но и, конечно, оваций в конце.
Для тех, кто пропустил премьеру, «Классная» останется в афише кинотеатров до 15 октября.
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