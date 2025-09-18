Встреча с творческой группой фильма «Классная» состоялась в кинотеатре «Москва»

Картина «Беларусьфильма» «Классная» уже в широком прокате. Ленту показали на больших экранах по всей стране. А в столичном кинотеатре «Москва» на премьере зрители смогли познакомиться и с творческой группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь кинокоманду встречали овациями и вспышками камер. На красной ковровой дорожке – весь актерский состав. Хоть на лице и улыбки, но переживания актеры и создатели фильма не скрывают. Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске.

Ирина Мороз, актриса фильма «Классная», главная героиня:

Мне казалось, что еще до главной премьеры есть время, а подъехала к кинотеатру Москва и понимаю, что столько людей приехали сегодня разделить с нами этот момент. Очень переживаю, но надеюсь, что всем понравится.

В кадре не только профессиональные актеры, но и школьники, учителя и блогеры. В одной из сцен участие приняла даже маленькая дочь актрисы, исполняющей главную роль. Всего созданием киноленты занимались более 300 человек.

Тимофей Кочнев, актер фильма «Классная» (Россия):

Мне понравился фильм. Это и вправду очень теплая и классная история. И музыка, как подобрана музыка, это очень, кстати, тоже важно в кино. Я под впечатлением.

«Классная» – эта история об учительнице, которая только окончила вуз и попала по распределению в сельскую школу. Сразу же на плечи неопытного преподавателя падает кураторство над 11-м классом. Девушке необходимо найти общий язык с подростками и завоевать авторитет. Секреты сюжета не раскрываем, но те, кто уже видел картину, уверены – зрителям понравится.