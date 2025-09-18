Мошенники оформили 3 кредита на белоруса с инвалидностью – чем закончилась история?

Не щадят никого. В Минской области мошенники оформили онлайн-кредиты на парня с инвалидностью. Общая сумма – 15 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не щадят никого. В Минской области мошенники оформили онлайн-кредиты на парня с инвалидностью. Общая сумма – 15 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент получил огласку, когда родственники написали заявление в правоохранительные органы. К делу подключилась и Генеральная прокуратура Беларуси. Как такое могло случиться и чем закончилась эта криминальная история, – выясняли наши корреспонденты.
Деревня Клецкого района. В одном из домов живет семья с нелегкой судьбой – пенсионерка и ее внук. Парень – инвалид второй группы. Находится на полном обеспечении бабушки. В 2025 году его признали недееспособным. А недавно к ним пришла еще одна беда.
Выяснилось, что мать парня продала его паспорт. Таким образом данные молодого человека попали к мошенникам. Злоумышленники оформили на инвалида 3 онлайн-кредита на сумму 15 тысяч рублей. Использовали они при этом номер телефона, который зарегистрирован на другого человека. В прокуратуре это объяснили так: в системе банка произошел сбой, поэтому случай единичный. Несмотря на это, ежемесячно деньги списывались со счета пострадавшего. За год вышло более 200 рублей. Родственники написали заявление в правоохранительные органы. Делом занялась прокуратура.
Максим Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В порядке реагирования Генеральная прокуратура инициировала защиту прав указанного инвалида. Прокуратура Клецкого района направила в суд исковое заявление о признании данных кредитных договоров не заключенными, а исполнительных надписей нотариуса, на основании которых возбуждено исполнительное производство, неподлежащими исполнению. Защита прав и законных интересов граждан, особенно социально уязвимых категорий, остается на контроле органов прокуратуры.
Как итог, банк признал ошибку и снял с молодого человека все обязательства по выплате кредитов. Более того, организация вернула пострадавшему списанные деньги.
На уровне государства выстроена четкая система противодействия киберпреступности. Благодаря этому число таких преступлений за 2025 год снизилось на 20 %. Вместе с тем каждому важно ответственно относиться к своим персональным данным.