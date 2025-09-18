Мошенники оформили 3 кредита на белоруса с инвалидностью – чем закончилась история?

Не щадят никого. В Минской области мошенники оформили онлайн-кредиты на парня с инвалидностью. Общая сумма – 15 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент получил огласку, когда родственники написали заявление в правоохранительные органы. К делу подключилась и Генеральная прокуратура Беларуси. Как такое могло случиться и чем закончилась эта криминальная история, – выясняли наши корреспонденты.

Деревня Клецкого района. В одном из домов живет семья с нелегкой судьбой – пенсионерка и ее внук. Парень – инвалид второй группы. Находится на полном обеспечении бабушки. В 2025 году его признали недееспособным. А недавно к ним пришла еще одна беда.

Выяснилось, что мать парня продала его паспорт. Таким образом данные молодого человека попали к мошенникам. Злоумышленники оформили на инвалида 3 онлайн-кредита на сумму 15 тысяч рублей. Использовали они при этом номер телефона, который зарегистрирован на другого человека. В прокуратуре это объяснили так: в системе банка произошел сбой, поэтому случай единичный. Несмотря на это, ежемесячно деньги списывались со счета пострадавшего. За год вышло более 200 рублей. Родственники написали заявление в правоохранительные органы. Делом занялась прокуратура.

Максим Сенив, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

В порядке реагирования Генеральная прокуратура инициировала защиту прав указанного инвалида. Прокуратура Клецкого района направила в суд исковое заявление о признании данных кредитных договоров не заключенными, а исполнительных надписей нотариуса, на основании которых возбуждено исполнительное производство, неподлежащими исполнению. Защита прав и законных интересов граждан, особенно социально уязвимых категорий, остается на контроле органов прокуратуры.

Как итог, банк признал ошибку и снял с молодого человека все обязательства по выплате кредитов. Более того, организация вернула пострадавшему списанные деньги.