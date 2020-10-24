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30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело

24 октября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Задержан 30-летний айтишник, который угрожал расправой сотрудникам милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Личные номера он находил в экстремистских Telegram-каналах. Для мужчины дело это оказалось не новым. В отношении его возбуждено уголовное дело.

30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело-1

Был также вычислен гражданин, который установил специальное оборудование с пятью SIM-картами, с которых посыпались угрозы правоохранителям. Заняться этим ему предложил неизвестный с целью подзаработать.  

30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело-4

Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления ГУСБ по городу Минску МВД Беларуси:
В ходе дальнейшей работы нами изъято аналогичное оборудование у жителя столицы. Проводятся дальнейшие мероприятия как по установлению пострадавших сотрудников, так и лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

За такую подработку интернет-боту предложили 200 рублей в месяц.  

Милиция напоминает: угрозы и оскорбления в интернете являются уголовно наказуемым преступлением.  

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