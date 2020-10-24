30-летний айтишник угрожал расправой сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Задержан 30-летний айтишник, который угрожал расправой сотрудникам милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личные номера он находил в экстремистских Telegram-каналах. Для мужчины дело это оказалось не новым. В отношении его возбуждено уголовное дело.

Был также вычислен гражданин, который установил специальное оборудование с пятью SIM-картами, с которых посыпались угрозы правоохранителям. Заняться этим ему предложил неизвестный с целью подзаработать.