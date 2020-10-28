Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны

Новости Беларуси. В Полоцке пьяный дебошир из окна своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета служебный автомобиль отдела охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло около жилого дома, где была припаркована милицейская машина.