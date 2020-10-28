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Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны

28 октября 2020 12:57
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Новости Беларуси. В Полоцке пьяный дебошир из окна своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета служебный автомобиль отдела охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЧП произошло около жилого дома, где была припаркована милицейская машина.  

Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны-1

Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны-3

Наряд готовился выехать на маршрут патрулирования, когда вдруг прозвучал выстрел. Правоохранители действовали оперативно. Они блокировали подъезды дома. Стрелка обнаружили быстро. На 7 этаже он через форточку несколько раз выпалил в воздух.  

Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны-6

Подозреваемого задержали. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. В квартире обнаружен пневматический пистолет и боеприпасы к нему. Оказалось, что стрелявший уже 30 раз привлекался к административной ответственности. По данному факту проводится проверка.  

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# Стрельба # происшествия # Фотофакт

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