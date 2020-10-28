Стрелял из окна своей квартиры из пневматики. В Полоцке пьяный мужчина обстрелял автомобиль отдела охраны

Новости Беларуси. В Полоцке пьяный дебошир из окна своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета служебный автомобиль отдела охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло около жилого дома, где была припаркована милицейская машина.
Наряд готовился выехать на маршрут патрулирования, когда вдруг прозвучал выстрел. Правоохранители действовали оперативно. Они блокировали подъезды дома. Стрелка обнаружили быстро. На 7 этаже он через форточку несколько раз выпалил в воздух.
Подозреваемого задержали. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. В квартире обнаружен пневматический пистолет и боеприпасы к нему. Оказалось, что стрелявший уже 30 раз привлекался к административной ответственности. По данному факту проводится проверка.
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