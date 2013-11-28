Очередной случай живодерства в Беларуси. В Бресте неизвестные уничтожили 60 краснокнижных летучих мышей

Новости Беларуси. Вопиющий случай. В Бресте, в государственном заказнике, уничтожили 60 летучих мышей, занесенных в Красную книгу Беларуси. Многие животные травмированы. Неизвестные изверги, их уже разыскивает милиция, нанесли непоправимый урон самой крупной популяции в мире широкоушек европейских.

Комфортные сооружения, идеальный микроклимат – 15 лет брестские ученые трудились над созданием подходящего места для зимовки одного из краснокнижных видов летучей мыши. В результате здесь, в одном из фортификационных сооружений, был создан биологический заказник «Барбастелла» – самый к крупный в мире по числу зимующих широкоушек европейских. Последний раз ученые и природоохранные службы были здесь всего несколько дней назад – все было спокойно.

За металлической дверью разыгралась настоящая трагедия: злоумышленники проникли в форт и уничтожили почти 60 летучих мышей. Некоторые из зверьков погибли сразу, другие получили травмы, несовместимые с жизнью. Сегодня в стенах форта все еще можно найти раненых зверьков. Вот этот, например, с переломанным крылом, второе крыло отсутствует вовсе.

Специалисты произошедшее иначе как «экологическим преступлением» не называют: самой крупной популяции нанесен непоправимый урон. Сигнал об опасности летучие мыши способны передавать своим сородичам, а это значит, что выжившее в бойне рукокрылые теперь вряд ли сочтут это место для зимовки безопасным.

Тушки погибших зверьков были переданы на экспертизу, которая показала: летучих мышей уничтожали безжалостно и с особой жестокостью.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Зверьки погибли насильственной смертью. У некоторых асфиксия, то есть их просто давили, у некоторых – механические повреждения от удара. Где-то их об стенку бросали или какие-то другие манипуляции делали, но мощнейшее кровоизлияние в мозг. Это не сам зверек решил с собой что-то придумать. То есть, в обычном понимании человеческой морали, это зверство.

В милиции жестокому массовому убийству безобидных широкоушек дадут правовую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кугач, заместителем начальника Ленинского РОВД Бреста:

Данная информация зарегистрирована и проводится проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства. По данному факту усматриваются признаки преступления против экологической безопасности либо против общественного порядка.

Несмотря на жестокость преступления, привлечь виновных к уголовной ответственности не удастся. В Беларуси законодательство не предусматривает серьезной за это ответственности. Парламент уже трижды пытался принять закон, но во всех случаях проект был отозван. А пока нет четкого прописанного наказания за жестокое обращение, животных продолжают истязать.

Корреспонденты СТВ уже рассказывали о 19-летнем минчанине, который жестоко убил свою собаку: отрезал голову доберману Эйсу. Суд приговорил изверга к аресту на 15 суток.

В Витебской области садист – работник рыбхоза – отрезал клювы живым птенцам бакланов. И просто заплатил штраф.

Недавно живодер появился и в Минске. Он отрубает котам и собакам хвосты и лапы, выкалывает глаза и сдирает кожу.

Виталина Мазурук, психолог:

Те, кто проявляет агрессию в плане уничтожения кого-либо, либо человек решает эту проблему и прекращает вообще этим заниматься, либо это выливается в агрессию по отношению к людям.

Один из самых известных маньяков прошлого века Чикатило очень нежно общался, в классе был очень тихим мальчиком всегда и очень хорошо и замечательно издевался над котятками.

В 27 странах мира с живодерами борются «уголовным кодексом». Так, в Сингапуре за убийство собаки, совершенное даже в целях самообороны, грозит три месяца тюрьмы и крупный штраф.

Живодеров, безжалостно убивших десятки краснокнижных летучих мышей в Бресте, скорее всего, ожидает только штраф.