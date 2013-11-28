Серия поджогов в Ветковском районе. 46-летнюю подозреваемую задержал ОМОН

Новости Беларуси. 46-летняя женщина подозревается в серии поджогов, совершённых на территории деревни Пыхань Ветковского района. Её с поличным – при попытке поджечь сарай и баню – задержали сотрудники ОМОН.

Назначен ряд экспертиз для определения психического состояния задержанной. После проведения необходимых экспертиз будет установлено, причастна ли женщина к поджогам, которые совершались в деревне ранее.

За последние два месяца в Пыхани зарегистрировано десять поджогов сена и соломы на территории частных домовладений. По информации БЕЛТА, возгорания происходили преимущественно поздно вечером в выходные дни. Чтобы поймать хулигана, сельчанам пришлось организовать ночное дежурство.

Несколько месяцев назад 64-летний итальянец, доведённый до отчаяния, поджёг собственный дом, который был выставлен на аукцион за долги. Облив помещение бензином, мужчина развёл огонь внутри здания (смотрите видео). От огня пострадали пять человек: владелец дома, его жена и дочь, а также двое полицейских, которые пытались остановить поджигателя.