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В Могилёве 25-летний мужчина избил кондуктора рейсового автобуса

28 ноября 2013 11:15
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Новости Беларуси. Очередное нападение на кондуктора в Могилёве. Инцидент произошёл в минувший вторник.

Пассажир рейсового автобуса, двигавшегося по улице Ямницкой, избил 57-летнюю женщину-кондуктора. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УВД Могилёвского облисполкома:
Хулигана задержали. 27 ноября СК возбуждено у/д по ст. 339 ч. 1 УК (Хулиганство).

Напомним, в прошлом месяце в Могилёве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора. Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение. Пассажиры пытались успокоить пьяного обидчика, но тот не унимался. В итоге водитель остановил автобус и вызвал милицию. Дебошира задержали. Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы (смотрите видео).

# происшествия # Общественный транспорт

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