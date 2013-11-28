В Гомельской области сыщикам удалось вернуть законному хозяину коня, украденного более 4 лет назад

Новости Беларуси. История удивительного возвращения. В Гомельской области сыщикам удалось вернуть законному хозяину коня, украденного более четырех лет назад. За это время животное совершило путешествие в сотни километров и сменило не одного владельца. Однако хозяина конь по кличке Красавчик признал сразу.

Этого момента Евгений Дорофеевич ждал больше четырех лет. Сознается: был момент, когда мысленно он уже смирился.

Евгений Марченко:

Я потерял ногу. Было такое потрясение, что меня вообще врачи спасали.

В первые месяцы после исчезновения коня водитель с 37-летним стажем Евгений Марченко добавил к пробегу своего авто не одну тысячу километров. Ездил, искал, высматривал. А потом решил купить трактор – работать-то надо. Но верного друга механизм заменить не смог.

Евгений Марченко:

Это картина, а не конь. Едешь в город, к детям едим – водители останавливаются, чтобы посмотреть на такую лошадь.

Красавчик – действительно животное на загляденье. Конокрад, как стало известно уже после задержания, заметил видного коня даже посреди ночи из салона автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конокрад на допросе:

Я подошел, взял коня, отцепил и повез за деревню, в сторону Рогачева.

Терять надежду увидеться с любимцем Евгению Дорофеевичу все это время не давали местные сыщики, время от времени приглашая на опознание очередного животного.

Александр Подобед, заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома:

После похищения лошади он незамедлительно обменял его на другого коня, и впоследствии еще неоднократно этот конь обменивался. Поэтому установить его настоящее местонахождение было достаточно проблематично. Но сотрудники успешно с этим справились.

Знаменитую гриву, даст Бог здоровья, Евгений Дорофеевич планирует увидеть снова уже совсем скоро. А сам факт возвращения Красавчика домой чета Марченко, отметившая недавно золотую свадьбу, считает добрым знаком.

Супруга Евгения Марченко:

Я и говорила, что это нам преподнесли подарок – конь нашелся через четыре года.

В ближайших планах пенсионеров написать благодарность сыщикам. Ведь именно им Красавчик обязан своим возвращением домой.