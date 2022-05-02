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Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?

02 мая 2022 15:22
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция тоже готовится к усилению трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы. Цель такого контроля не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, именно в праздники желающих сесть за пьяный руль немало. И, к сожалению, порой такие действия становятся началом страшных трагедий.

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ. Читать здесь.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-1

Водитель этой маршрутки в Гомеле явно погорячился, когда после горячительных напитков решил сесть за руль.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-4

Не буду, я отказываюсь от этого.
А выдохнуть?
Нет, я отказываюсь.

Это уже Гродно. Водитель не скрывает: пил водку.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-7

Водку пил.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-10

Вот для этого водителя употребленный напиток в прямом смысле оказался «сногсшибательным». И он еще каким-то образом ехал за рулем.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-13

А здесь нетрезвый мужчина и вовсе решил покататься на авто в женском махровом халате – в таком виде и поехал на освидетельствование.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-16

Зато от последствий алковояжей бывает совсем не смешно. В начале весны жизни двух гродненских медсестер, ехавших на работу в кардиоцентр, оборвал влетевший в них пьяный водитель. Остановить трагедию до секунды Х – задача на больших выходных у экипажей ГАИ.

ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют? Подробнее.

Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?-19

Потому все выходные экипажи ГАИ несут службу в усиленном режиме.

# ГАИ # происшествия # Галина Буро # Фотофакт

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