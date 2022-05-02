Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?
Новости Беларуси. Госавтоинспекция тоже готовится к усилению трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы. Цель такого контроля не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, именно в праздники желающих сесть за пьяный руль немало. И, к сожалению, порой такие действия становятся началом страшных трагедий.
При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ. Читать здесь.
Водитель этой маршрутки в Гомеле явно погорячился, когда после горячительных напитков решил сесть за руль.
– Не буду, я отказываюсь от этого.
– А выдохнуть?
– Нет, я отказываюсь.
Это уже Гродно. Водитель не скрывает: пил водку.
Вот для этого водителя употребленный напиток в прямом смысле оказался «сногсшибательным». И он еще каким-то образом ехал за рулем.
А здесь нетрезвый мужчина и вовсе решил покататься на авто в женском махровом халате – в таком виде и поехал на освидетельствование.
Зато от последствий алковояжей бывает совсем не смешно. В начале весны жизни двух гродненских медсестер, ехавших на работу в кардиоцентр, оборвал влетевший в них пьяный водитель. Остановить трагедию до секунды Х – задача на больших выходных у экипажей ГАИ.
ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют? Подробнее.
Потому все выходные экипажи ГАИ несут службу в усиленном режиме.