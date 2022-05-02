Нетрезвый, в женском махровом халате. Какие водители попадают в ГАИ и почему?

При виде экипажа развернулся и уехал. На дежурство Гродненской ГАИ отправилась корреспондент СТВ. Читать здесь .

Новости Беларуси. Госавтоинспекция тоже готовится к усилению трафика на дорогах. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы. Цель такого контроля не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, именно в праздники желающих сесть за пьяный руль немало. И, к сожалению, порой такие действия становятся началом страшных трагедий.

Водитель этой маршрутки в Гомеле явно погорячился, когда после горячительных напитков решил сесть за руль.

– Не буду, я отказываюсь от этого.

– А выдохнуть?

– Нет, я отказываюсь.

Это уже Гродно. Водитель не скрывает: пил водку.