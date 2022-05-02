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ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют?

02 мая 2022 08:11
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция готовится к усилению трафика на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выделены дополнительные наряды для несения службы в выходные. Отрабатываются самые популярные направления – дороги на выезд из населенных пунктов и загородные трассы.

ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют?-1

Особое внимание – водителям, ведь в праздничные дни как никогда много соблазнов и выявляется наибольшее количество пьяных за рулем. Также инспекторы проверяют наличие техосмотра и страховки, следят, чтобы все пассажиры и водители были пристегнуты ремнями безопасности, а если в автомобиле есть дети, для них должно быть предусмотрено специальное кресло. Также на дорогах ведут контроль скорости.

ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют?-4

Андрей Цыдик, официальный представитель УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В длительные выходные дни либо праздничные количество нетрезвых водителей, задержанных сотрудниками Госавтоинспекции, возрастает. Так, например, в среднем за 5 будних дней выявляется до 15 водителей на всей территории области, а за выходные более 15. Следует отметить, например, первый день после православной Пасхи, когда за сутки было задержано 10 нетрезвых водителей, управлявших автотранспортом.

ГАИ усиливает службу в выходные. Какие направления самые популярные и что проверяют?-7

Цель такого контроля – не количество штрафов, а число спасенных жизней. Ведь, по статистике, примерно каждая третья авария происходит по вине нетрезвого водителя, и почти половина автомобилей, попавших в ДТП, – без техосмотра.

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# ГАИ # общество # Андрей Цыдик # Фотофакт

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