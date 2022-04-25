За выходные в Минской области произошло четыре ДТП, один человек погиб

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные: произошло четыре ДТП, в результате которых один человек погиб, четверо получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные: произошло четыре ДТП, в результате которых один человек погиб, четверо получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в субботу, 23 апреля, около 22:00 на 29-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи 52-летний житель Узденского района за рулем Skoda наехал на 44-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП мужчина доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Он не был обозначен световозвращающими элементами.
Еще одна авария произошла в воскресенье, 24 апреля, в деревне Косеничи Крупского района. 34-летний минчанин за рулем Peugeot двигался в направлении деревни Осечино. Он не справился с управлением, ушел в занос, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи, после чего опрокинулся. В результате ДТП водитель и 42-летний пассажир с травмами госпитализированы. Ремнем безопасности пострадавшие пристегнуты не были.