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На МКАД от удара перевернулся автомобиль. Пострадал пассажир

28 апреля 2022 16:00
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Новости Беларуси. На МКАД перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД от удара перевернулся автомобиль. Пострадал пассажир-1

Около полудня 31-летний водитель грузовика в районе 22-го километра внешнего кольца при перестроении столкнулся со Skoda. От удара легковушку отбросило в соседнюю полосу, где она протаранила Nissan.

На МКАД от удара перевернулся автомобиль. Пострадал пассажир-4

В результате столкновения двух автомобилей «японца» вынесло за пределы проезжей части, где он перевернулся. 49-летняя пассажирка Nissan получила травмы и была госпитализирована.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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