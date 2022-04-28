На МКАД от удара перевернулся автомобиль. Пострадал пассажир

Новости Беларуси. На МКАД перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около полудня 31-летний водитель грузовика в районе 22-го километра внешнего кольца при перестроении столкнулся со Skoda. От удара легковушку отбросило в соседнюю полосу, где она протаранила Nissan.