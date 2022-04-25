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На МКАД в результате аварии автомобиль отлетел на человека

25 апреля 2022 16:07
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Новости Беларуси. На МКАД в результате аварии легковушка отлетела на человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД в результате аварии автомобиль отлетел на человека-1

Водитель грузовика Chrysler ехал в районе 35-го километра внутреннего кольца и врезался в Renault, остановившийся во второй полосе.

На МКАД в результате аварии автомобиль отлетел на человека-4

От удара иномарка отлетела на ее владельца, который вышел из автомобиля поправить капот, но не поставил знак аварийной остановки. В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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