Нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК. Комментарий председателя СК

Новости Беларуси. Одна из самых громких новостей недели – задержание боевиков частной военной компании Вагнера на территории нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Произошло это в ночь на среду, 29 июля. Всего 33 человека. Все они – граждане России. Самому младшему 24 года. К концу недели стали известны подробности этой истории.

Накануне следствие уже заявляло, что одна из целей их прибытия в Беларусь – организация массовых беспорядков в период избирательной кампании.

Ситуация на личном контроле Президента. Накануне Александр Лукашенко провел встречу с главами комитета госбезопасности и Следственного комитета. Александр Лукашенко: «Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь»

Какие же подробности известны к этому дню? Версия о том, что Беларусь – лишь транзитный пункт на пути боевиков, очевидно, несостоятельна. На это указывают явные нестыковки в показаниях задержанных. Кроме того следствие располагает информацией о том, что они ожидали прибытия и других групп.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег, граждан Российской Федерации. Нами была получена информация о том, что они практически все имеют серьезное боевое прошлое: воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержания и принятия иных процессуальных мер, не предполагалось. Изучением переписки в созданном этой группой чате было выяснено, что находящиеся на руках электронные билеты на вылет из Минска якобы 25 ноября, им была дана от старших групп команда уничтожить, сжечь прямо во дворе санатория. В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они все допрошены в присутствии адвокатов. Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорит меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны, не только в Турцию. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну: кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии. Мы не будем проводить какие-то параллели, но вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь возникает все больше и больше.

Геннадий Кумпан, перевозчик:

В середине июня мне с российской стороны поступил заказ о перевозе 33 человек из Москвы в Национальный аэропорт «Минск». Такая работа выполняется в два этапа в связи с пандемией и эпидемиологической ситуацией. Российский контрагент довозит людей до границы России и Беларуси. Дальше забираю их я, отвожу в пункт назначения. В 19.00, по договоренности, 24 июля я приехал забрать эту группу, но группу не пропустила российская сторона, так как у российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы. С 19 часов и практически до полуночи они решали вопрос о своем переходе. Затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили. Дальше они пересели ко мне в машину, и мы начали двигаться в сторону Национального аэропорта «Минск». По дороге, за час до прибытия, конечная точка назначения – Национальный аэропорт «Минск» – была изменена. Нужно было ехать в гостиницу IBB.

Светлана Самсикевич, заместитель начальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний Национального аэропорта «Минск»:

25 числа рейс турецких авиалиний. Регистрация на рейс началась за три часа, в 7.05. Пассажиры прошли регистрацию. В общем, на рейс зарегистрировалось 130 пассажиров. По окончании регистрации 33 пассажира не прошли регистрацию, на борт воздушного судна не явились. Борт вылетел из Национального аэропорта с небольшим опозданием.

Как ни крути, конечная точка этого маршрута – Минск. С какой именно целью – ответ на этот вопрос даст следствие. Повторим: ситуация на личном контроле Президента. Еще в среду, 29 июля, на срочном совещании Совета безопасности Александр Лукашенко ориентировал всех ответственных – МВД, КГБ и другие спецслужбы – на проведение более интенсивных оперативно-разыскных мероприятий. В связи с тем, что, как уже тогда было известно, а сейчас подтверждает и следствие, на нашей территории находились или готовились прибыть и другие группы боевиков.

Безусловно, задержание боевиков – самая резонансная новость недели. Эта история всколыхнула белорусов. Люди стали гораздо более внимательными к собственной и общественной безопасности. Тому подтверждение – многочисленные сообщения от граждан, которые обращают внимание на подозрительные предметы или людей, которые ведут себя странно. Для правоохранительных органов такой сигнал – повод незамедлительно провести проверку.





Иван Корунец, старший участковый инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Брестского РОВД:

Действительно сработал положительный менталитет и самосознание граждан. В чем оно выражается? В том, что при появлении на административных участках, обслуживаюмых участковыми инспекторами, в частности Брестского района, стали поступать тревожные сигналы граждан о том, что в том или ином населенном пункте либо на территории фермерского хозяйства, либо на территории какой-то агроусадьбы появились подозрительные лица или просто посторонние. Эти сообщения в свете последних событий стали поступать намного чаще.