В Воложинском районе Renault врезался в дерево, пострадала пассажирка

Новости Беларуси. 31 июля около половины седьмого вечера в Воложинском районе Renault врезался в дерево.

По сведениям МЧС Беларуси, легковушка двигалась по дороге возле деревни Киевец. В какой-то момент иномарка съехала в кювет и столкнулась с деревом. В машине зажало пассажирку.