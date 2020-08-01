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В Воложинском районе Renault врезался в дерево, пострадала пассажирка

01 августа 2020 07:48
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Новости Беларуси. 31 июля около половины седьмого вечера в Воложинском районе Renault врезался в дерево.

По сведениям МЧС Беларуси, легковушка двигалась по дороге возле деревни Киевец. В какой-то момент иномарка съехала в кювет и столкнулась с деревом. В машине зажало пассажирку.

В Воложинском районе Renault врезался в дерево, пострадала пассажирка -1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели вызволили женщину, после чего её передали медикам. У пострадавшей были обнаружены травмы различной степени тяжести, она госпитализирована. Водитель покинул автомобиль сам, мужчина не пострадал.

В Воложинском районе Renault врезался в дерево, пострадала пассажирка -4

Фото: МЧС Беларуси 

В прошлом месяце в Любани легковушка врезалась в дом. В машине зажало пенсионерку – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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