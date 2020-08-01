В Воложинском районе Renault врезался в дерево, пострадала пассажирка

Новости Беларуси. 31 июля около половины седьмого вечера в Воложинском районе Renault врезался в дерево.
По сведениям МЧС Беларуси, легковушка двигалась по дороге возле деревни Киевец. В какой-то момент иномарка съехала в кювет и столкнулась с деревом. В машине зажало пассажирку.
Прибывшие спасатели вызволили женщину, после чего её передали медикам. У пострадавшей были обнаружены травмы различной степени тяжести, она госпитализирована. Водитель покинул автомобиль сам, мужчина не пострадал.
В прошлом месяце в Любани легковушка врезалась в дом. В машине зажало пенсионерку – подробнее здесь.