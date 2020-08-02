Под Лепелем пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

Как сообщили в Госавтоинспекции Витебской области, информация о нетрезвом водителе в милицию проступила 1 августа около 00.45. Прибывшие в указанное место правоохранители обнаружили Volkswagen Passat подходящий под описание. Водитель никак не реагировал на требования об остановке, только поехал быстрее.

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Сотрудники милиции включили проблесковые маячки и начали преследование. Чтобы задержать нарушителя, пришлось задействовать подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов. Во время погони милиционеры сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом открыли огонь по колёсам машины.

За рулём автомобиля оказался 42-летний местный житель без права управления транспортным средством. В парах выдыхаемого водителем воздуха обнаружено 1,63 промилле алкоголя.

На мужчину составлено несколько протоколов за нарушение ПДД. За вождение в нетрезвом виде он уже привлекался к ответственности.