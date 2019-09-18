Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял решение восстановить в должности учительницу в Гомеле. Ранее педагога уволили из-за конфликта с учеником. Узнав об этом, Александр Лукашенко захотел лично разобраться в вопросе.

В эксклюзивном интервью изданию «Комсомольская правда в Беларуси» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала о реакции главы государства на ситуацию. Как стало известно, Президент поручил восстановить учительницу на работе в СШ № 15 областного центра.

«Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил Президента и чёрствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем! Который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности», – приводит «КП» слова Натальи Эйсмонт.