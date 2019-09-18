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Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека

18 сентября 2019 17:40
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принял решение восстановить в должности учительницу в Гомеле. Ранее педагога уволили из-за конфликта с учеником. Узнав об этом, Александр Лукашенко захотел лично разобраться в вопросе.

В эксклюзивном интервью изданию «Комсомольская правда в Беларуси» пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала о реакции главы государства на ситуацию. Как стало известно, Президент поручил восстановить учительницу на работе в СШ № 15 областного центра.

«Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил Президента и чёрствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем! Который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности», – приводит «КП» слова Натальи Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт напомнила, что 2 сентября на линейке Александр Лукашенко говорил, что школа – это храм, где неприемлемо устраивать беспорядок (здесь подробнее).

Наталья Эйсмонт о реакции Президента на ситуацию в школе в Гомеле: равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека-1

«Строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации Президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупреждён о неполном служебном соответствии», – уточнила Эйсмонт.

Также были объявлены выговоры ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Освобождены от занимаемых должностей с переводом на другую работу несколько должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директор учреждения образования.

Ранее мы сообщали, что Гомеле на работе восстановили учительницу после резонансного конфликта.

Педагог продолжит занимать прежнюю должность – здесь подробности.

# Школы в Беларуси # происшествия # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко

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