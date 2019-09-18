В Минске водителя битой избил мужчина. Его обвиняют в особо злостном хулиганстве

По информации СК Беларуси, 12 июля произошел конфликт между водителями на дороге. Остановившись на одном из перекрестков, 33-летний водитель Porsche через открытое окно три раза ударил руками 21-летнего водителя Daewoo, а после еще нанес не менее пяти ударов бейсбольной битой.

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Следователи установили, что обвиняемый был лишен водительского удостоверения в 2016 году. Были допрошены свидетели и проанализированы записи камер видеонаблюдения. В результате проведенных экспертиз мужчина признал вину и раскаялся.

Мужчина обвиняется по статье «Особо злостное хулиганство». В настоящий момент он заключен под стражу.