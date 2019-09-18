В Слуцке на 19-летнего электросварщика упала металлическая балка

Новости Беларуси. 18 сентября в Слуцке на производстве пострадал молодой рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось в цеху по производству грузоподъёмной техники ОАО «Крановый завод». Во время плазменной резки металла одна из балок упала на 19-летнего электросварщика.