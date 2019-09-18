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В Слуцке на 19-летнего электросварщика упала металлическая балка

18 сентября 2019 16:13
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Новости Беларуси. 18 сентября в Слуцке на производстве пострадал молодой рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось в цеху по производству грузоподъёмной техники ОАО «Крановый завод». Во время плазменной резки металла одна из балок упала на 19-летнего электросварщика.

В Слуцке на 19-летнего электросварщика упала металлическая балка-1

Фото: Следственный комитет 

Парень получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту случившегося проводится проверка.

Осматривается место происшествия, опрашиваются работники и должностные лица, изымается документация, касающаяся техники безопасности и охраны труда.

Месяцем ранее в Минске рабочий упал с третьего этажа на арматуру.

Пострадавший был госпитализирован – подробнее здесь.

# Несчастный случай # происшествия

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