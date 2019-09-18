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Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели

18 сентября 2019 15:27
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Новости Беларуси. В Минском районе большегруз столкнулся с Skoda Fabia, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели-1

Авария произошла в районе деревни Дубки на автодороге Новый Двор – Михановичи – Пятевщина. Пострадавшего водителя не могли вытащить из легкового авто. Прибывшие на место спасатели деблокировали дверь.

Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели-4

Женщина с различными травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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