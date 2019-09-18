Грузовик столкнулся с Skoda Fabia в Минском районе: водителя деблокировали спасатели

Новости Беларуси. В Минском районе большегруз столкнулся с Skoda Fabia, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе большегруз столкнулся с Skoda Fabia, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла в районе деревни Дубки на автодороге Новый Двор – Михановичи – Пятевщина. Пострадавшего водителя не могли вытащить из легкового авто. Прибывшие на место спасатели деблокировали дверь.
Женщина с различными травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.