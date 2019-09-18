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В Гомеле на работе восстановили учительницу после резонансного конфликта

18 сентября 2019 14:19
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Новости Беларуси. Учительницу начальных классов из средней школы №15 Гомеля восстановили на работе.

Об этом сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на начальника главного управления образования облисполкома Сергея Порошина. 

Сергей Порошин, начальник главного управления образования облисполкома:
Было прямое поручение Президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет.  

Конфликт между учительницей и 4-классником произошел на минувшей неделе. В сети появилось видео инцидента. После резонанса учительницу, у которой большой стаж работы в учебном заведении, уволили.  

# Школы в Беларуси # происшествия

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