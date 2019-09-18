В Гомеле на работе восстановили учительницу после резонансного конфликта

Новости Беларуси. Учительницу начальных классов из средней школы №15 Гомеля восстановили на работе.

Об этом сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на начальника главного управления образования облисполкома Сергея Порошина.

Сергей Порошин, начальник главного управления образования облисполкома:

Было прямое поручение Президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет.

Конфликт между учительницей и 4-классником произошел на минувшей неделе. В сети появилось видео инцидента. После резонанса учительницу, у которой большой стаж работы в учебном заведении, уволили.