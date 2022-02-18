Нашли фото с координатами закладок. В Слониме за распространение наркотиков задержаны две 17-летние девушки

Новости Беларуси. О том, как можно перечеркнуть судьбу, связавшись с наркотиками. В Слониме за распространение психотропов задержаны две 17-летние девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, как можно перечеркнуть судьбу, связавшись с наркотиками. В Слониме за распространение психотропов задержаны две 17-летние девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они оказались социальными сиротами, родители лишены родительских прав. Таким образом фигурантки хотели заработать легкие деньги, но оказались под стражей. И, очевидно, надолго.
В ходе осмотра мобильных телефонов задержанных обнаружены фото с координатами закладок. По указанным адресам найдены полимерные свертки с веществом белого цвета, которые, согласно заключению эксперта, являются особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Действия несовершеннолетних сбытчиц квалифицированы по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса – это незаконное с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что девушки работали на теневой интернет-магазин, осуществляющий продажу запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.
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