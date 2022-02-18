Нашли фото с координатами закладок. В Слониме за распространение наркотиков задержаны две 17-летние девушки

Новости Беларуси. О том, как можно перечеркнуть судьбу, связавшись с наркотиками. В Слониме за распространение психотропов задержаны две 17-летние девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они оказались социальными сиротами, родители лишены родительских прав. Таким образом фигурантки хотели заработать легкие деньги, но оказались под стражей. И, очевидно, надолго.