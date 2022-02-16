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ДТП в Дзержинске. Женщина переходила проезжую часть в запрещённом месте

16 февраля 2022 15:24
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Новости Беларуси. ДТП в Дзержинске. Есть пострадавшая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП в Дзержинске. Женщина переходила проезжую часть в запрещённом месте-1

На улице Островского 64-летняя женщина переходила проезжую часть в запрещенном для этого месте в темное время суток и попала под колеса автомобиля. Пешеходный переход она проигнорировала, хоть он находился в зоне видимости. С черепно-мозговой травмой и переломами женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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