ДТП в Дзержинске. Женщина переходила проезжую часть в запрещённом месте

На улице Островского 64-летняя женщина переходила проезжую часть в запрещенном для этого месте в темное время суток и попала под колеса автомобиля. Пешеходный переход она проигнорировала, хоть он находился в зоне видимости. С черепно-мозговой травмой и переломами женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.