«Паровоз» из семи машин: на Минской кольцевой автодороге произошло двойное ДТП

При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Громова в направлении Шаранговича столкнулись три автомобиля. Двигавшиеся следом машины своевременно не снизили скорость, чтобы объехать место аварии, в результате чего образовался «паровоз» из семи авто. ГАИ напоминает о необходимости соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.

Сразу три ДТП произошли по вине одного 19-летнего водителя. Управляя автомобилем Audi, он двигался по улице Корженевского в направлении площади Казинца. В какой-то момент, не справившись с управлением, протаранил дорожный знак и выехал за пределы проезжей части. Стало известно, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а за несколько часов до этого он повредил два припаркованных автомобиля и покинул места происшествий. Пострадавших нет.