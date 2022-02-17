Прямой эфир

«Паровоз» из семи машин: на Минской кольцевой автодороге произошло двойное ДТП

17 февраля 2022 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Паровоз» из семи машин. На Минской кольцевой автодороге произошло двойное ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Паровоз» из семи машин: на Минской кольцевой автодороге произошло двойное ДТП-1

При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Громова в направлении Шаранговича столкнулись три автомобиля. Двигавшиеся следом машины своевременно не снизили скорость, чтобы объехать место аварии, в результате чего образовался «паровоз» из семи авто. ГАИ напоминает о необходимости соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.  

«Паровоз» из семи машин: на Минской кольцевой автодороге произошло двойное ДТП-4

Сразу три ДТП произошли по вине одного 19-летнего водителя. Управляя автомобилем Audi, он двигался по улице Корженевского в направлении площади Казинца. В какой-то момент, не справившись с управлением, протаранил дорожный знак и выехал за пределы проезжей части. Стало известно, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а за несколько часов до этого он повредил два припаркованных автомобиля и покинул места происшествий. Пострадавших нет.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Дзержинске. Женщина переходила проезжую часть в запрещённом месте
16 февраля 2022 15:24

ДТП в Дзержинске. Женщина переходила проезжую часть в запрещённом месте

На проспекте Независимости мужчину сбила машина. Пострадавший в больнице
16 февраля 2022 14:19

На проспекте Независимости мужчину сбила машина. Пострадавший в больнице

Mercedes разорвало на части. Подробности смертельного ДТП в Минске
15 февраля 2022 08:27

Mercedes разорвало на части. Подробности смертельного ДТП в Минске