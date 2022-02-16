На проспекте Независимости мужчину сбила машина. Пострадавший в больнице

Новости Беларуси. На проспекте Независимости мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

41-летний водитель Renault ехал по проспекту в направлении улицы Калинина, в районе дома № 74 совершил наезд на мужчину. Он переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали. Проводится проверка.