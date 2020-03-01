«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда незабываемых, сообщили в программе «Неделя».
Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда незабываемых, сообщили в программе «Неделя».
Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
Мы приехали к мужчине, который якобы лежит на остановке.
На остановке бригаду неотложки ждал неизвестный Сергей – именно так он и представился, от больницы не отказался. Пункт назначения – Боровляны. И поначалу было все как всегда: заполнение меддокументов, стандартные вопросы, но потом пациент вдруг в качестве аргументов выбрал кулаки.
«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи поделилась, как на неё напал пациент
Анастасия Калашникова:
В какой-то момент он вскочил и побежал к задним дверям, начал просто их выколачивать. Я вытянула руку, чтобы взяться за кресло, встала и в этот момент он развернулся и ударил меня кулаком в лицо. Хорошо я помню уже с того момента, когда он держал меня за шею и поднял. Повезло, что он был в сильном алкогольном опьянении. Когда машина дернулась, он упал на каталку, и мы вдвоем смогли его держать на этой каталке. Но при этом он все равно наносил удары мне по лицу, по спине, по затылку.
Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность
Неизвестный Сергей вышел из воды абсолютно сухим. А вот фельдшер ушла на больничный. Но этим все не ограничилось. Появился страх, что подобное может повториться.
Такого быть и не должно, чтобы врачи лечили, а пациенты медиков калечили. Плюс главное правило все равно никто не отменял – «не навреди». Даже буйному «клиенту». Да, и в том случае, если от него приходится еще и защищаться.
Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома
Елена Камылевич, фельдшер скорой помощи:
Конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения в принципе адекватно вести себя не может. Когда там алкогольное опьянение тяжелой степени, максимум, что они могут, это махать руками, ногами. Мы не лезем, обычно отходим, вызываем милицию и ждем.