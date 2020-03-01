«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда незабываемых, сообщили в программе «Неделя».

Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:

Мы приехали к мужчине, который якобы лежит на остановке. На остановке бригаду неотложки ждал неизвестный Сергей – именно так он и представился, от больницы не отказался. Пункт назначения – Боровляны. И поначалу было все как всегда: заполнение меддокументов, стандартные вопросы, но потом пациент вдруг в качестве аргументов выбрал кулаки. «Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи поделилась, как на неё напал пациент

Анастасия Калашникова:

В какой-то момент он вскочил и побежал к задним дверям, начал просто их выколачивать. Я вытянула руку, чтобы взяться за кресло, встала и в этот момент он развернулся и ударил меня кулаком в лицо. Хорошо я помню уже с того момента, когда он держал меня за шею и поднял. Повезло, что он был в сильном алкогольном опьянении. Когда машина дернулась, он упал на каталку, и мы вдвоем смогли его держать на этой каталке. Но при этом он все равно наносил удары мне по лицу, по спине, по затылку. Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность

Неизвестный Сергей вышел из воды абсолютно сухим. А вот фельдшер ушла на больничный. Но этим все не ограничилось. Появился страх, что подобное может повториться. Такого быть и не должно, чтобы врачи лечили, а пациенты медиков калечили. Плюс главное правило все равно никто не отменял – «не навреди». Даже буйному «клиенту». Да, и в том случае, если от него приходится еще и защищаться. Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома