Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома

Новости Беларуси. Назовем мужчину Иваном. На правах анонимности он рассказывает о том, что произошло в январе 2020 года, сообщили в программе «Неделя». Причем это не сценарий кино, к сожалению. 62-летний пенсионер, как выяснилось, был под воздействием алкоголя. Агрессивное поведение и стало причиной для мысли – помощь нужна психиатрическая.

Иван, подозреваемый:

Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой. «Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи поделилась, как на неё напал пациент И правда, вот он, парадокс: вместо благодарности за спасение – извинения за причиненный вред. Для Ивана тот вечер обернулся уголовным делом по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Доктора благополучно покинули квартиру, а за дело взялась милиция. Впереди – суд. Каким бы решение не было, след в памяти медиков уж точно останется.