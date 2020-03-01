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Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома

01 марта 2020 16:49
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Новости Беларуси. Назовем мужчину Иваном. На правах анонимности он рассказывает о том, что произошло в январе 2020 года, сообщили в программе «Неделя». Причем это не сценарий кино, к сожалению.

62-летний пенсионер, как выяснилось, был под воздействием алкоголя. Агрессивное поведение и стало причиной для мысли – помощь нужна психиатрическая.

Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома-1

Иван, подозреваемый:
Вечером почувствовал себя неважно и вызвал врачей. У меня просто депрессия была, срыв нервный. Я говорю: «Сделайте мне что-нибудь, какой-нибудь укол, чтобы быстрее от этого избавился». А потом медсестра сказала, что его надо в психушку. Я быстро поднялся с кровати и попросил их покинуть квартиру. Когда я мимо кухни бежал, машинально схватил кухонный нож большой.

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И правда, вот он, парадокс: вместо благодарности за спасение – извинения за причиненный вред. Для Ивана тот вечер обернулся уголовным делом по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Доктора благополучно покинули квартиру, а за дело взялась милиция. Впереди – суд. Каким бы решение не было, след в памяти медиков уж точно останется.

Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома-4

Иван:
Чтобы сказал? Попросил бы извинения в первую очередь, потому что как бы там ни было, я поступил неправильно и некорректно. То, что случилось, я признаю. Естественно, потому что это я виноват во всем.

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Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома-7

# Нападение # происшествия # Кристина Федорович # Фотофакт

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