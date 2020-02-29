Стало известно, зачем установлены палатки во дворе Минской инфекционной больницы

Новости Беларуси. В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, зачем во дворе Минской инфекционной больницы были установлены палатки.

Как сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Ванина, палатки нужны в качестве мер предосторожности. В случае возникновения необходимости медики должны получить правильную экипировку, а также они должны быть готовы работать посменно.

«Уважаемые минчане и гости столицы – не волнуйтесь! Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава», – говорится в сообщении.

Уточняется, что палатки ставили подразделения МЧС.

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.