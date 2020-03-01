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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

01 марта 2020 16:48
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Новости Беларуси. В последнее время все чаще появляются печальные новости о нападениях пациентов на медработников, сообщили в программе «Неделя». Первый удар на себя принимают бригады скорой помощи. Но на этом цепочка не замыкается. Буйных пациентов везут в больницы.

В приемное отделение БСМП ежедневно поступает порядка 300 человек, среди них обычно 10 % – в нетрезвом состоянии. Тут есть даже свои рекордсмены: с черепно-мозговой травмой за год мужчина поступил 56 раз.

Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов-1

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Есть пациенты, которые, начиная с уровня приемного отделения в сопровождении милиции, ведут агрессивно. Пытаемся такого пациента как-то фиксировать, удерживаем его сами руками.

Я мужчина, взрослый человек, знаю даже некоторые приемы, но медсестры, которые в основном молодые девушки, хрупкие, естественно, страдают.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов-4

Особенно неприятный инцидент произошел в августе 2019 года. 29-летнего минчанина доставили в больницу пьяным. Первой под горячую руку дебошира попала медсестра, а затем и медбрат.

Игорь Шиманский:
Пострадали наши две медицинские сестры. У медбрата и медицинской сестры были легкие черепно-мозговые травмы (он ударил их), плюс у одного из них был перелом костей и носа.

Естественно, что пока пришла милиция, этот пациент успел выбежать на коридор, выломал дверь. Поднялся на третий этаж, разбил пожарный шкаф, размотал шланг. Это счастье, что он еще не успел открыть вентиль, а так бы еще затопил тут коридор. Но вовремя подоспела милиция.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов-7

Дежурство обернулось ночным кошмаром. Медсестра после случившегося не нашла в себе силы и дальше работать в этом отделении. А вот агрессивный пациент раскаялся. Только кому от этого легче?

Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов-10

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог осознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий, а также руководить ими.

По результатам расследования уголовного дела 29-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в хулиганстве, к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как итог для дебошира – 1890 рублей, а вот для медработников – испорченная психика.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов-13

# Нападение # происшествия # Кристина Федорович # Игорь Шиманский # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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