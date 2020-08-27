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«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла

27 августа 2020 17:48
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Новости Беларуси. В сети активно обсуждается так называемый «захват» силовиками Красного костела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрывки видео, снятые вечером 26 августа, в интернете квалифицируют как «покушение на святыню».

Что на самом деле происходило на площади Независимости во время очередной акции протеста? Хронология событий в нашем материале.  

26 августа. Вечер. Площадь Независимости. Несколько сотен протестующих собираются на излюбленном месте. Собираются, нарушая закон.  

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-1

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-3

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-5

Разойтись митингующих призывают неоднократно. Но, как и каждый раз, реакция на просьбы правоохранителей теряется в криках «солидарности». Между тем ни о каком «разгоне», а тем более «хапуне» речи не идет. В толпе (несанкционированной и стихийной) спокойно работает ОМОН. Но так ведь неинтересно.

Совсем другое дело – эти кадры. Они-то и разлетелись в сети выгодными обрывками. Протестующие вдруг бросаются врассыпную. Часть людей – в Красный костел, остальные выбегают на проспект.

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-8

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-10

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-12

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-14

От кого и куда так стремительно убегали люди? И почему в качестве укрытия вдруг выбрали костел? Вопросов и правда больше, чем ответов. Очевидно одно – ставка на религию сработала.

О ситуации высказался даже глава Католической церкви в Беларуси. Насколько ту самую ситуацию было видно из «заграницы». Именно оттуда комментировал «блокирование» людей в Красном костеле Тадеуш Кондрусевич.

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-17

Сотрудник ОМОНа:
Вчера вечером в районе площади Независимости у Красного костела группа граждан организовала несанкционированное массовое мероприятие. На неоднократные требования по громкоговорящей связи о незаконности данного мероприятия и просьбы разойтись граждане действовали агрессивно.

В этой связи с целью изъятия наиболее активных граждан, нарушающих законодательство, было принято решение о проведении мероприятия. С целью их же безопасности были перекрыты лестничные марши в торговый центр «Столица», а также прикрыты двери внутрь Красного костела, так как там находились граждане, которые не участвовали в данном мероприятии.  

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-20

Наши действия были направлены прежде всего на защиту граждан, находящихся внутри костела и не участвующих в политических процессах, а также защиту самого костела, являющегося духовным наследием Беларуси.  

После того, как группа граждан была рассредоточена перед передней площадкой костела, двери в костел были снова открыты, и все желающие могли входить и выходить из данного здания.  

Хотелось бы отметить, что граждане сами закрывали данные двери – непонятно, по какой причине. Хотелось бы подчеркнуть, что никаких действий сотрудниками отряда внутри костела не проводилось. Все, кто хотел выйти из костела, имели свободный выход из данного здания.  

«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла-23

Едва стемнело и митингующих на площади не осталось, протест рассыпался так же быстро, как собрался. Тех, кто вступал в открытую конфронтацию не с ОМОНом – с законом, задерживали правоохранители, но быстро отпускали. Порой проявляя завидную сдержанность.  

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# Акции протеста # происшествия # Тадеуш Кондрусевич # Фотофакт

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