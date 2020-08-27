«На просьбы разойтись граждане действовали агрессивно». Сотрудник ОМОНа рассказал о «блокировке» Красного костёла

Новости Беларуси. В сети активно обсуждается так называемый «захват» силовиками Красного костела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрывки видео, снятые вечером 26 августа, в интернете квалифицируют как «покушение на святыню». Что на самом деле происходило на площади Независимости во время очередной акции протеста? Хронология событий в нашем материале. 26 августа. Вечер. Площадь Независимости. Несколько сотен протестующих собираются на излюбленном месте. Собираются, нарушая закон.

Разойтись митингующих призывают неоднократно. Но, как и каждый раз, реакция на просьбы правоохранителей теряется в криках «солидарности». Между тем ни о каком «разгоне», а тем более «хапуне» речи не идет. В толпе (несанкционированной и стихийной) спокойно работает ОМОН. Но так ведь неинтересно. Совсем другое дело – эти кадры. Они-то и разлетелись в сети выгодными обрывками. Протестующие вдруг бросаются врассыпную. Часть людей – в Красный костел, остальные выбегают на проспект.

От кого и куда так стремительно убегали люди? И почему в качестве укрытия вдруг выбрали костел? Вопросов и правда больше, чем ответов. Очевидно одно – ставка на религию сработала. О ситуации высказался даже глава Католической церкви в Беларуси. Насколько ту самую ситуацию было видно из «заграницы». Именно оттуда комментировал «блокирование» людей в Красном костеле Тадеуш Кондрусевич.

Сотрудник ОМОНа:

Вчера вечером в районе площади Независимости у Красного костела группа граждан организовала несанкционированное массовое мероприятие. На неоднократные требования по громкоговорящей связи о незаконности данного мероприятия и просьбы разойтись граждане действовали агрессивно. В этой связи с целью изъятия наиболее активных граждан, нарушающих законодательство, было принято решение о проведении мероприятия. С целью их же безопасности были перекрыты лестничные марши в торговый центр «Столица», а также прикрыты двери внутрь Красного костела, так как там находились граждане, которые не участвовали в данном мероприятии.