У неё осталось трое детей, других родственников нет. Что известно о ДТП в Воложине, в котором погибла 42-летняя женщина

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Воложине уже вторые сутки обсуждают в социальных сетях. Вечером 25 августа в центре города мотоциклист сбил женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительной информации, мотоциклист превысил скорость. Но события, которые привели к аварии, у одних местных жителей вызывают вопросы, другие называют это ДТП логичным итогом последних дней. Подробности в материале. Смертельное ДТП в Воложине произошло на этом месте. Дело было во вторник, 25 августа, около 22 часов. 42-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Предположительно, шла от магазина. Через секунду – визг тормозов, удар.

Приехавшие на место врачи и милиционеры зафиксируют наезд мотоциклиста на пешехода. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На первый взгляд, рядовое ДТП: пешеход не заметил, водитель не среагировал. Но давайте разберемся.

Сперва – место происшествия. Перекресток недалеко от центральной площади. Там же – исполком. К чему такие детали? За последние две недели эту локацию очень полюбили местные байкеры. В основном, они пытались создать массовость на несанкционированных митингах. Вот, что говорят местные жители.

З рэвам равуць. Каждый вечер мотоциклист несется. В такое совпадение поверить, конечно, легко. Гонять по ночному городу может кто угодно. Но в данном случае не обошлось без случайных глаз. Слова одного из очевидцев аварии расставляют точки над i.

Я работаю в воинской части охранником. Был на маршруте. И слышал, когда мотоциклисты гоняли, рев невозможный, потому что на больших скоростях. Было без двадцати 10 вечера. Я выходил на последнюю точку, а точка выходит на улицу, которая идет от вокзала. Там стоял большой рев. Мотоциклистов там было 5 или 6. Все кричали: «Жыве Беларусь!» Потом был удар глухой. Назавтра уже узнал, что разбился мотоциклист и убил женщину. Катались с флагами, с криками «Жыве Беларусь!» Человек 5 было их. Женщину убил один из них, остальные, наверное, скрылись, потому что был скандал. Был крик.

Предполагаемый виновник аварии – мотоциклист. По версии ГАИ, именно он не смог затормозить, значительно превысив скорость. Оказалось, байкер – известный в узких кругах персонаж. Мужчине 26, до этого инцидента работал на местном льнозаводе. Днем на смене, ночью регулярно нарушал не только покой мирных граждан, но и правила дорожного движения.

Леонид Гиль, начальник отдела ГАИ Воложинского РОВД:

Водитель не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Имеет 30 нарушений различного характера, в том числе и превышение скоростных режимов. Эта ситуация уже стала новостью № 1 в Воложине и окрестностях. В тихом и спокойном городке очень болезненно отреагировали на вопиющий случай неадекватного поведения мотоциклиста, повлекшего смерть. Еще сильнее задевает то, что погибшая была многодетной мамой. У женщины осталось трое детей. Родственников у нее не было. Инициативу по организации похорон взяло на себя ЖКХ, где работала погибшая.

Марта Башковская, начальник отдела Воложинского ЖКХ:

Работала уборщиком территории, участка благоустройства. Была трудоустроена в ноябре 2019 года. Свои должностные обязанности она выполняла, нареканий по поводу работы не было. То есть человек был дисциплинированным, ходил на работу. Была спокойной женщиной, доброжелательной. Неожиданно, да. Неожиданность, может быть, для нашего маленького городка. Конечно, наше предприятие окажет помощь в проведении похорон, так как родственников у нее не имеется.