Мне кричали: «Отпусти его», а он просто был без сознания. Монолог правоохранителя
Новости Беларуси. В продолжение развенчания очередных фейков о чрезмерном насилии силовиков во время так называемых «мирных акций». Рассказывает непосредственный участник событий, которые впоследствии стали тиражироваться некоторыми Telegram-каналами как пример чрезмерной жестокости правоохранителей. Якобы «убили и выкинули из автозака».
Как это было на самом деле?
У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение.
Каким веществом?
Я не узнавал. Нам уже потом сказали: «Слава богу, что вы нашли медиков, потому что могла бы быть беда». Парень был у нас, и ему стало очень плохо. Мы его задержали, он находился в нашем транспорте.
Я увидел, что в метрах 100 от нас стоит скорая медицинская помощь. И я дал команду своим парням доставить его в эту скорую медицинскую помощь.
Он просто был без сознания: лег и лежит на земле. Я пытаюсь оказать ему помощь, чтобы привести его в чувство. Тут же справа, метрах в 50, стоят люди и кричат: «Отпусти его». Я говорю: «Я ему оказываю медицинскую помощь». А они не слышат. Народ просто обезумел, они кричат: «Отпусти, отпусти». Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: «Я его отпустил. Что теперь?» А он лежит просто. Они не понимают, что сказать, не знают, что мне на это ответить.
Я сказал своему товарищу, понимая, что от народа помощи нет, потому что они кричат мне: «Отпусти его». Я сказал своему товарищу: «Беги за медиками, доставь их сюда».
Медики прибежали. Я им рассказал, в каком состоянии, что с человеком. Они ему оказали помощь. Они ему что-то вкололи, поставили ему капельницу прямо там, на месте. Прямо на зеленой зоне ставили ему капельницу. Принесли носилки и эвакуировали его скорой медицинской помощью.