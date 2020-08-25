Мне кричали: «Отпусти его», а он просто был без сознания. Монолог правоохранителя

Как это было на самом деле?

Новости Беларуси. В продолжение развенчания очередных фейков о чрезмерном насилии силовиков во время так называемых «мирных акций». Рассказывает непосредственный участник событий, которые впоследствии стали тиражироваться некоторыми Telegram-каналами как пример чрезмерной жестокости правоохранителей. Якобы «убили и выкинули из автозака».

У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение.

Каким веществом?

Я не узнавал. Нам уже потом сказали: «Слава богу, что вы нашли медиков, потому что могла бы быть беда». Парень был у нас, и ему стало очень плохо. Мы его задержали, он находился в нашем транспорте.

Я увидел, что в метрах 100 от нас стоит скорая медицинская помощь. И я дал команду своим парням доставить его в эту скорую медицинскую помощь.