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УВД: если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в интернете, обращайтесь в правоохранительные органы

27 августа 2020 16:10
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Новости Беларуси. Рост количества обращений на угрозы и оскорбления в интернете отмечают в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УВД: если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в интернете, обращайтесь в правоохранительные органы-1

Сообщения поступают в адрес должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, журналистов, а также в адрес членов их семей. Правоохранители напоминают: публичная клевета и оскорбления в сети преследуются по закону и найти отправителей таких писем несложно.

УВД: если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в интернете, обращайтесь в правоохранительные органы-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Необходимо отметить, что не стоит воспринимать всерьез интернет как территорию вседозволенности, а анонимный формат общения – как гарантию безнаказанности за неблаговидные действия. Публичная клевета, оскорбления в интернете преследуются по закону. За подобные действия может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

УВД: если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в интернете, обращайтесь в правоохранительные органы-7

Если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в сети интернет, не замалчивайте такие факты, а обращайтесь в правоохранительные органы.

# Интернет # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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