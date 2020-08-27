УВД: если в отношении вас или ваших близких осуществляются угрозы в интернете, обращайтесь в правоохранительные органы

Новости Беларуси. Рост количества обращений на угрозы и оскорбления в интернете отмечают в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения поступают в адрес должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, журналистов, а также в адрес членов их семей. Правоохранители напоминают: публичная клевета и оскорбления в сети преследуются по закону и найти отправителей таких писем несложно.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Необходимо отметить, что не стоит воспринимать всерьез интернет как территорию вседозволенности, а анонимный формат общения – как гарантию безнаказанности за неблаговидные действия. Публичная клевета, оскорбления в интернете преследуются по закону. За подобные действия может наступить как административная, так и уголовная ответственность.