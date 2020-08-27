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В Вилейском районе произошёл пожар в коровнике

27 августа 2020 14:49
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Новости Беларуси. Пожар произошел на молочно-товарной ферме в Вилейском районе. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В деревне Есьмановцы загорелся коровник. Животные в это время находились на улице в загоне.

В Вилейском районе произошёл пожар в коровнике-1

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, быстро потушили огонь и еще некоторое время дежурили поблизости. Повреждены стены и кровля на площади 600 квадратных метров.

В Вилейском районе произошёл пожар в коровнике-4

Причина чрезвычайного происшествия выясняется.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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