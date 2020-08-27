В Вилейском районе произошёл пожар в коровнике

Новости Беларуси. Пожар произошел на молочно-товарной ферме в Вилейском районе. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Есьмановцы загорелся коровник. Животные в это время находились на улице в загоне.
Новости Беларуси. Пожар произошел на молочно-товарной ферме в Вилейском районе. Никто не пострадал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Есьмановцы загорелся коровник. Животные в это время находились на улице в загоне.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, быстро потушили огонь и еще некоторое время дежурили поблизости. Повреждены стены и кровля на площади 600 квадратных метров.
Причина чрезвычайного происшествия выясняется.