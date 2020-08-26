«Я дал команду вывести его на улицу». Силовик о нашумевшей истории с велосипедистом

Еще одна история как под копирку. Задержание велосипедиста: сирена, красный свет от фар, человек падает на землю. «Первая жертва в Минске» – такие заголовки полетели в социальных сетях и некоторых СМИ.

Тело протестующего в ногах у бойца в балаклаве. Кадр стал знаменитым. Но что произошло перед этим? Вот что говорит один из изображенных на фотографии:

Группа велосипедистов начала нарушать общественный порядок. Выезжали на проезжие части, ездили не по местам, которые им отведены. Соответственно, они нарушали Административный кодекс. Было принято решение задерживать за административные правонарушения.

После задержания гражданина, спустя определенное количество времени, порядка от 3 до 5 минут, этому гражданину в машине стало плохо. Как он сказал, что у него закружилась голова, о чем мне мой боец доложил по радиостанции. Я дал команду вывести его на улицу. Соответственно, мы его не выносили, он вышел на своих ногах. Ввиду того, что вблизи машины не было никакой лавочки, никакой скамейки, куда можно было его посадить, мы приняли решение посадить его на бордюр возле дороги. Сразу к нам возникли у мимо проходящих граждан вопросы, что мы его бьем.

Мы его не били. Мы его задержали. Гражданину была оказана первая медицинская помощь. Ему дали понюхать нашатырного спирта, чтобы он пришел немножко в себя, после чего у него случился приступ, похожий на эпилепсию. Я не работник медицинской службы, конкретизировать я не могу.

Наши дальнейшие действия: мы его положили на бок, чтобы он не захлебнулся собственной пеной, и открыли ему рот соответственно, чтобы он не заглотил язык. Как нам и предписывает, жизнь и здоровье человека, что бы он ни сделал, это в первую очередь, оно всегда и везде. После чего мы вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала в течение пяти минут и сделала ему уколы. Мы передали его сотрудникам медицинской службы, после чего он убыл.

Мы отслеживали новости, все с ним стало хорошо, пошел на поправку.