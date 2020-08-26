«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни

Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насильственное влияние на детей, насильственное влияние на жен. «Мы тебя найдем», «мы твоих родителей найдем, мы знаем, где они работают». Ну, это подло.

Сталкивались с таким, знакомые рассказывали (они в сопредельной части служат), что им в детском саду – родители научили детей таким вот фразам: «Вот, твой отец убийца, твой отец бьет людей». И вот они приходят домой, дети, и маме задают вопрос: «Мама, это правда, что наш отец убийца?» А как можно сказать такое о человеке, который защищает свой народ, свой конституционный строй, территориальную целостность? И в первую очередь военнослужащие защищали себя.

У нас никто не увольняется. Все рады, всех все устраивает. Они понимают, что борются за правое дело.