«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни

Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насильственное влияние на детей, насильственное влияние на жен. «Мы тебя найдем», «мы твоих родителей найдем, мы знаем, где они работают». Ну, это подло.
«Я дал команду вывести его на улицу». Силовик о нашумевшей истории с велосипедистом
Сталкивались с таким, знакомые рассказывали (они в сопредельной части служат), что им в детском саду – родители научили детей таким вот фразам: «Вот, твой отец убийца, твой отец бьет людей». И вот они приходят домой, дети, и маме задают вопрос: «Мама, это правда, что наш отец убийца?» А как можно сказать такое о человеке, который защищает свой народ, свой конституционный строй, территориальную целостность? И в первую очередь военнослужащие защищали себя.
У нас никто не увольняется. Все рады, всех все устраивает. Они понимают, что борются за правое дело.