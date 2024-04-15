На пожаре погибли четверо малышей! Подробности трагедии в белорусской деревне

Трагедия ценой в четыре детские жизни. В воскресенье, 14 апреля, при пожаре в Березовском районе в деревне Ястребель погибли четверо малышей в возрасте от двух месяцев до шести лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из огня смогла спастись лишь 37-летняя мать и ее 4-летняя дочь. Сейчас они находятся в больнице. Следствие устанавливает причины пожара. Кристина Протосовицкая пообщалась с очевидцами – подробности в нашем материале.

Два звонка с разницей всего в несколько минут – сперва на линию 101 дозвонился очевидец, следом и мать. Все происходило на глазах соседки Надежды Максимовны. Она собралась покормить кур, когда услышала резкий хлопок. Следом – пламя и крик. Пожилая женщина вышла на дорогу и увидела 4-летнюю малышку.

Надежда Бетеня, жительница деревни Ястребель:

С веранды пламя чуть не до гаража. Не подойдешь. Я к девочке подошла, говорю: «Кто тебя вывел?» – «Я сама выбежала». Спрашиваю: «Где остальные?» – «Дома остались». А мама – не рассказать. Окно разбивала, думала спасти детей.

Крыша сразу обвалилась и все. Если бы кто-то зашел – муж пытался, сосед, но никого не пускали. Сразу крыша обвалилась.

По злому року в этот день стоял сильный ветер. Пламя с веранды в доли секунды перекинулось на крышу. Деревянный дом вспыхнул как спичка.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту вызову. В доме хозяйничал огонь. Внутри спасатели обнаружили тела погибших четверых детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. На месте пожара работали специалисты. Была оказана необходимая психологическая помощь родственникам погибших детей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

По словам очевидцев, огонь начался на веранде, а затем охватил весь дом. Перекрытия и крыша полностью уничтожены. Стены сохранились не целиком. Что же стало причиной столь страшной трагедии, сейчас выясняют специалисты.

На месте работают судмедэксперты и следователи, чтобы установить источник возгорания, который унес жизни четверых малышей. На веранде находилась газовая плита и котел. Только предстоит узнать, дело ли в их неисправности. СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Березовском районе – подробности. В деревне Ястребель проживает около 200 человек. Все друг у друга на виду. Пострадавшая семья переехала из Солигорска примерно год назад. Односельчане убеждают, что благополучная. Мама находилась в декретном отпуске и все время посвящала детям.

Сами из Солигорска. Отец там работает на шахтах. Был вчера – в 11 поехал на работу обратно. Она все время с детьми дома. Нормально – не выпивают, ничего. Подтверждает это и председатель сельсовета. Старшая девочка готовилась осенью идти в первый класс. Семью на дому посещали и социальный педагог, и участковый инспектор, и представители местной власти.

Ольга Шевченко, председатель Сигневичского сельского совета:

Я была сама в этой семье. Мне очень понравилось, в доме уютно, созданы для детей все условия. Мама очень доброжелательная. Местные жители говорили об этой семье хорошо.