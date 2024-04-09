Прямой эфир

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей

09 апреля 2024 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для многих европейских государств бесчеловечное отношение к людям уже стало нормой. Жестокость европейских силовиков и полное безразличие международной общественности продолжают приводить к гибели иностранцев на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшим вечером очередной труп беженца обнаружили белорусские пограничники на рубежах с Польшей в Пружанском районе.

Пограничники обнаружили труп беженца на рубежах с Польшей-1

Тело мужчины белорусские пограничники нашли недалеко от калитки для животных в польском заграждении. При погибшем был паспорт на имя 36-летнего гражданина Афганистана. На месте для установления обстоятельств работала следственно-оперативная группа. С начала года это уже третий факт смерти иностранцев на границе с Польшей. Однако список погибших насчитывает гораздо больше невинных имен. За последние три года на границе с сопредельными странами Евросоюза зафиксированы 48 фактов гибели беженцев. Многие из них со следами избиений и пыток.

# Граница # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП
08 апреля 2024 17:43

С начала 2024 года из-за несоблюдения скорости в Минской области произошло 27 ДТП

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице
05 апреля 2024 10:38

В Бресте опрокинулась маршрутка – 2 человека в больнице

В минском метро произошло задымление
30 марта 2024 11:11

В минском метро произошло задымление