Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет

Спасатели ликвидировали пожар в столичной многоэтажке. По предварительной информации возгорание началось на пятом этаже дома по улице Нестерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Спасатели ликвидировали пожар в столичной многоэтажке. По предварительной информации возгорание началось на пятом этаже дома по улице Нестерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Затем пламя распространилось на этажи выше. Огонь удалось оперативно потушить и никто из жильцов не пострадал. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.