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Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет

10 апреля 2024 19:03
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Спасатели ликвидировали пожар в столичной многоэтажке. По предварительной информации возгорание началось на пятом этаже дома по улице Нестерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели ликвидировали пожар на улице Нестерова – пострадавших и жертв нет-1

Затем пламя распространилось на этажи выше. Огонь удалось оперативно потушить и никто из жильцов не пострадал. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

# Пожар # происшествия

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