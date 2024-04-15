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СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Берёзовском районе

15 апреля 2024 10:42
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Следственный комитет по Брестской области возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырех детей. Это случилось накануне в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Берёзовском районе-1

Из огня спаслась лишь 37-летняя мать и ее четырехлетняя дочь. Сейчас они в больнице. Спасатели получили звонок о возгорании дома в деревне Ястребель от очевидца, позже на линию 101 обратилась и мать погибших детей. К моменту прибытия спасателей пламя охватило все строение. Уничтожены крыша, перекрытия, повреждены стены.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Берёзовском районе-4

Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области:
Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса – «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали трагедии, будут установлены в ходе следствия.

О многодетной семье, в доме которой случился пожар, соседи отзываются положительно. Все обстоятельства, а также причины трагедии выяснит следствие.

# Пожар # общество

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